Дорога Вологда-Череповец станет четырехполосной

Федеральная трасса Вологда - Череповец расширяется. В перспективе - это современная безопасная четырехполосная дорога. Уже в следующем году будут введены в эксплуатацию несколько участков.

Об этом сообщил губернатор Вологодской области. «Продолжаются ремонт и расширение до четырех полос самой загруженной трассы Вологодской области — от Вологды до Череповца. При поддержке Президента РФ, Министерства транспорта, Росавтодора реконструкцию планируем завершить в ближайшие годы. После окончания всех работ мы получим суперсовременную и безопасную автодорогу».

По словам главы региона, 24 километра трассы уже стали четырехполосными. Расстояние между крупнейшими городами региона - около 136 километров.