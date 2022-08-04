В Череповце Архангельский мост откроет шоу дронов

Кадр из видео на странице мэра Череповца

В городе металлургов 10 августа состоится торжественное открытие Архангельского моста. Череповчанам и гостям города будут петь звезды российской эстрады, дроны покажут свое фантастическое шоу, а в заключение - фейерверк. Уже с 11 утра 11 августа по мосту смогут пройтись первые пешеходы и проехать первые автолюбители. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Глава региона отметил, что ожидается музыкальный марафон "Звезды, соединяющие берега" с группой "Чайф" и "Дискотека авария", российским исполнителем Niletto, а также народным артистом России Дмитрий Харатьян. Череповчане с нескрываемым нетерпением ждут шоу квадрокоптеров: сотни светящихся дронов будут образовывать в небе 3-Д фигуры. Фейерверк запустят в 22:00, после этого включат архитектурную подсветку моста.

На следующий день в 9 утра мост осветят, в 10:00 стартует автопробег в цветах российского триколора. В 11:00 на площадке фотозоны в створе моста начнется церемония запуска автомобильного и пешеходного движения. Пустят и автобус №9. Этот маршрут соединит Заречье с Зашекснинским районом.

Напомним, длина моста, соединившего трассы М-8, А-114 и Череповец-Ярославль, составляет 1,132 км, а ширина - 30,6 метра. Три кольцевых развязки, 7 км тротуаров, 6,2 км велодорожек и фотозона. Все удовольствие за 17 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Благодаря гигантскому сооружению до Москвы можно будет доехать быстрее.