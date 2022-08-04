Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 19:15

В Череповце Архангельский мост откроет шоу дронов

Новый мост через Шексну откроют праздничным мероприятием 10 августа, уже на следующий день по нему смогут впервые прокатиться автомобилисты
Евдокия САХАРОВА
Кадр из видео на странице мэра Череповца

Кадр из видео на странице мэра Череповца

В городе металлургов 10 августа состоится торжественное открытие Архангельского моста. Череповчанам и гостям города будут петь звезды российской эстрады, дроны покажут свое фантастическое шоу, а в заключение - фейерверк. Уже с 11 утра 11 августа по мосту смогут пройтись первые пешеходы и проехать первые автолюбители. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Глава региона отметил, что ожидается музыкальный марафон "Звезды, соединяющие берега" с группой "Чайф" и "Дискотека авария", российским исполнителем Niletto, а также народным артистом России Дмитрий Харатьян. Череповчане с нескрываемым нетерпением ждут шоу квадрокоптеров: сотни светящихся дронов будут образовывать в небе 3-Д фигуры. Фейерверк запустят в 22:00, после этого включат архитектурную подсветку моста.

На следующий день в 9 утра мост осветят, в 10:00 стартует автопробег в цветах российского триколора. В 11:00 на площадке фотозоны в створе моста начнется церемония запуска автомобильного и пешеходного движения. Пустят и автобус №9. Этот маршрут соединит Заречье с Зашекснинским районом.

Напомним, длина моста, соединившего трассы М-8, А-114 и Череповец-Ярославль, составляет 1,132 км, а ширина - 30,6 метра. Три кольцевых развязки, 7 км тротуаров, 6,2 км велодорожек и фотозона. Все удовольствие за 17 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Благодаря гигантскому сооружению до Москвы можно будет доехать быстрее.