В спецоперации на Украине погиб харовчанин Владимир Столмов

Похоронка с Украины пришла в Харовский район. При исполнении воинского долга в ходе спецоперации погиб харовчанин Владимир Столмов. Он родился в 1996 году в деревне Сорожино Харовского района. Учился в Сорожинской средней школе имени И.Н Налетова. С 5 по 11 класс проходил учебу в кадетской школе-интернат в Соколе, после нее закончил Вологодский государственный университет.

В 2018 году поступил на военную службу по контракту. Нес службу в должности командира автомобильного отделения взвода материального обеспечения в Калининградской области. Последние месяцы выполнял свой долг в Украине.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, отдавшего свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны. Это невосполнимая утрата. Все жители нашего района скорбят вместе с вами", - пишет глава Харовского района Ольга Миролюбова ВКонтакте.

О прощании с харовчанином читайте в статье Комсомольской правды.