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Общество29 июля 2022 21:11

Лисицинский карьер под Вологдой может превратиться в благоустроенный оазис

Новое курортное местечко задумали местные власти
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы Сергея Жестянникова

Фото со страницы Сергея Жестянникова

Глава района Сергей Жестянников заявил о существовании реального плана благоустройства Лисицинского карьера: "Уже есть не только мечта". Мини-курорт планируют оборудовать пляжем со спасателями, настоящим подводным парком для дайвинга, площадками для спортсменов и даже парковкой. Кроме того, планируется открытие кафе и развитие остальной инфраструктуры.

Сергей Жестянников признался, что запрос на создание полноценного места отдыха — огромный. Осталось получить документы и согласовать их, после инвестор начнет стройку. «Дожму во что бы то ни стало», - заявил глава.