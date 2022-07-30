Лисицинский карьер под Вологдой может превратиться в благоустроенный оазис

Фото со страницы Сергея Жестянникова

Глава района Сергей Жестянников заявил о существовании реального плана благоустройства Лисицинского карьера: "Уже есть не только мечта". Мини-курорт планируют оборудовать пляжем со спасателями, настоящим подводным парком для дайвинга, площадками для спортсменов и даже парковкой. Кроме того, планируется открытие кафе и развитие остальной инфраструктуры.

Сергей Жестянников признался, что запрос на создание полноценного места отдыха — огромный. Осталось получить документы и согласовать их, после инвестор начнет стройку. «Дожму во что бы то ни стало», - заявил глава.