Отец сбитого фургоном мальчика рассказал о состоянии обоих пострадавших

Александр Гордеев, ВКонтакте.

7 июля Вологда была взбудоражена ЧП : на улице Герцена фургон на пешеходном переходе сбил двоих детей.

Один из них - сын депутата ЗСО Александра Гордеева, экс-главы Вологодского района. Именно он и рассказал о состоянии детей: в соцсетях роятся всякого рода предположения. Похоже, мальчишки родились в рубашке. Отец ребенка пишет на своей странице ВКОнтакте: "Сообщаю, что Максим и его друг Е. живы, находятся в сознании, идут на поправку. У обоих зафиксировано сотрясение мозга, гематомы, ссадины, синяки... Сегодня Максима из реанимации переводят в отделение травматологии для дальнейшего прохождения лечения."

Он благодарит всех, кто беспокоится о здоровье мальчишек: "Ещё раз убеждаюсь в том, что настоящие друзья познаются в беде, а горе объединяет людей...

Сколько звонков, СМС, комментариев с поддержкой в социальных сетях. Благодарю вас за искренние сострадания, сочувствие и желание помочь... Обычно эти чувства испытываю я в своей работе, помогая людям. А в этот раз всё произошло наоборот. Ещё раз спасибо всем! Работникам скорой помощи, чудом оказавшихся рядом с местом происшествия, выражаю особые слова благодарности!"

Подробности ДТП здесь:

Мальчик, попавший в ДТП на улице Герцена, - сын депутата ЗСО