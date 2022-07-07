Мальчик, попавший в ДТП на улице Герцена, - сын депутата ЗСО

Одним из мальчиков, попавших в ДТП, оказался сын депутата ЗСО, экс-главы Вологодского района Александра Гордеева. Он сообщил, что оба мальчика, которых 7 июля на улице Герцена сбил фургон, находятся в реанимации в детской областной больнице. По его словам, и в семье, и в школе детей учили переходить улицу. Однако ЧП все-таки произошло.

Как сообщал наш сайт, дети перебегали улицу Герцена. Автомобиль, не притормозив, вылетел на пешеходный переход, где бежали дети. Возможно, он не сумел погасить скорость из-за лужи на перекрестке.

"Что случилось, почему произошло ЧП? Буду внимательно разбираться в случившемся...- пишет Александр Гордеев. - Ещё раз обращаюсь к автомобилистам и родителям - будьте внимательны, берегите детей - они самое дорогое у нас в жизни!"

По словам очевидцев, в это время шла гроза и светофор не работал. Скорая из-за угла появилась буквально за считанные секунды.

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Фургон сбил двоих детей на перекрестке улиц Яшина и Герцена в Вологде