Фургон сбил двоих детей на перекрестке улиц Яшина и Герцена в Вологде

Стоп-кадр baza.net

В Вологде грузовой фургон сбил школьников. Два мальчика перебегали улицу, на них наехал автомобиль. ЧП попало на камеры наблюдения.

На видео, размещенном на сайте baza.net, видно, что ДТП случилось 7 июля на перекрёстке улиц Герцена – Яшина в 13 часов 39 минут. На кадрах запечатлено, как дети перебежали улицу Яшина и начали переход улицы Герцена. По ней мчался автофургон, он не сбавил скорости перед перекрестком. От удара дети упали. Только после этого автомобиль резко остановился. Один из мальчиков подавал признаки жизни. Тут же из-за поворота показалась скорая помощь. Как сообщается, одного ребенка увезли на ней, второго - на машине реанимации. По словам очевидцев, на перекрестке не работал светофор.

На видео видно, что чудом уцелела женщина: она шла следом за мальчиками, до перехода ей оставался всего один шаг.

Спустя некоторое время "ВКонтакте" депутат Александр Гордеев написал: " Сегодня сын Максим и его друг Е. на пешеходном переходе на перекрестке улиц Яшина и Герцена попали под машину! Сейчас оба находятся в реанимации в детской областной больнице... Происшествие произошло в 13.35 во время грозы, светофор не работал... Десятки раз сыну давал напутствие внимательно смотреть во все стороны при переходе через дорогу. Знаю, что в школе по окончании учебного года также был проведён урок по безопасности дорожного движения.... Что случилось, почему произошло ЧП? Буду внимательно разбираться в случившемся...". Он обратился к автомобилистам и родителям: "Будьте внимательны, берегите детей - они самое дорогое у нас в жизни!"