Власти Вологодчины обратили внимание, что в большинстве районов нет официальных пляжей

В Вологодской области власти обратили внимание на пляжи. В большинстве районов нет официальных пляжей, из-за жары люди зачастую заходят в воду в незнакомых и опасных местах. Поручение главам муниципальных районов заняться местами для купания в муниципалитетах дал замгубернатора Виктор Рябишин

Как прозвучало на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, к началу этого купального сезона зоны для отдыха подготовили на девяти водоемах Вологодской области. Заместитель губернатора напомнил, что гибель людей в таких местах фиксируют ежегодно.

Вывод один - нужно развивать пляжную инфраструктуру. Виктор Рябишин поручил в каждом районе оборудовать пляж.