Ребенок пострадал в ДТП в Вологде

В Вологде в аварии пострадала школьница. ДТП случилось 30 июня в 16:45 у дома № 46 на Пошехонском шоссе. Как сообщает городской отдел ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» врезался в идущую перед ним «Тойоту Короллу» под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате в ДТП попала и третя машина - «Тойота» врезалась в ехавшую перед ней автомашину «Киа К5», ею управлял 40-летний вологжанин. В итоге травму получила школьница, ехавшая в Киа. Школьницу 2008 года рождения медики на скорой доставили в травмпункт областной больницы.