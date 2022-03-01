В Вологодской области отменены QR-коды согласно рекомендаций Роскомнадзора

В Вологодской области отменили QR-коды Некоторые другие ковидные ограничения отменили накануне. В Красноярском крае больше не будут требовать QR-коды для прохода в общественные места, сообщил губернатор Олег Кувшинников. Коллективный иммунитет, по его словам, приблизился к 100 процентам.

При посещении объектов торговли, спортивных, культурных мероприятий, фитнес-залов, парикмахерских, салонов красоты, организаций общественного питания, кинотеатров, конгрессных, выставочных и иных предприятий и учреждений ранее требовали QR-код. Отныне можно свободно посещать бассейны и фитнес-центры, спортивные залы. Отменяются и ограничения по заполняемости залов на культурных и спортивных мероприятиях.

Отменены ограничения, касающиеся работы ночных клубов и танцполов в организациях общественного питания.

Накануне был отменен режим самоизоляции для пожилых вологжан, утратили силу рекомендации о переводе на дистанционный режим работы. Изменения вступают в силу со 2 февраля.