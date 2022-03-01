Череповчанин сжег на плите документы экс-любимой

В Череповце суд признал виновным 30-летнего местного жителя. Он взял документы своей бывшей подруги и сжег их на газовой плите.

Как сообщает пресс-служба Вологодского областного суда, инцидент произошел вечером 12 августа 2021 года.

Ранее судимый мужчина в квартире дома на улице Ветеранов в Череповце решил уничтожить официальные документы, которые принадлежали девушке, с которой они расстались. Череповчанин зажег на кухне конфорку газовой плиты и сжег. В пакет уничтоженных документов вошли: свидетельство ИНН, аттестат об окончании школы, свидетельство об окончании училища.

На суде мужчина признал вину. Он рассказал, что ему не нравился образ жизни сожительницы, поэтому они расстались. Он не раз звонил экс-любимой и просил ее забрать свои вещи. Так как она не приходила, он решил их уничтожить.

А вот у девушки иной взгляд на происшедшее: мужчина пил, устраивал скандалы, жизнь была невыносимой и поэтому она ушла. Вещи она собиралась забрать, несколько раз ходила в квартиру за ними, но жених их не отдавал. При этом она попросила суд строго не наказывать бывшего.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №23 признал мужчину виновным в преступлении по части 1 статьи 325 УК РФ (уничтожение официальных документов). Череповчанин приговорен к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не обжалован, вступил в законную силу.