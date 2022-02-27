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Общество27 февраля 2022 4:21

В Вологде изменится автобусный маршрут №37 Молочное-Вокзал

Две остановки при этом будут заменены
Иван Чухнин
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В Вологде изменится один из самых длинных автобусных маршрутов - 37-ой. Он соединяет вокзал и Молочное. Исключены две остановки.

В Вологде изменен маршрут движения автобуса № 37. Теперь при движении из Молочного в центре города, между остановками «ТЮЗ» и «Вокзал», автобус будет двигаться по улицам Октябрьская, Герцена и Зосимовская с конечной остановкой на площади Бабушкина у вокзала.

Как сообщает перевозчик, изменения вводятся с понедельника, с 28 февраля.

Ранее автобус ходил по улице Мира, Вместо остановок "Стадион Динамо“ и „Гостиница Вологда" из маршрута на изменившемся маршруте появятся "Золотой ключик" и "Электротовары".