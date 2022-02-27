Бесконтактная оплата при помощи смартфонов, часов может стать невозможной в автобусах Вологды

Бесконтактной оплаты проезда в автобусе может и не быть. ПАТП №1

Главный перевозчик Вологды ПАТП №1 предупреждает о возможных неудобствах. "В связи с возможным сбоем работы сервисов бесконтактной оплаты проезда при помощи смартфона, часов и прочих устройств - ApplePay и GooglePay просим воспользоваться пластиковой банковской картой или наличными денежными средствами", - сообщает паблик ПАТП №1 ВКонтакте. При этом бесконтактная оплата банковской картой будет доступна в полном объеме. Напомним, сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции. Как пояснил Банк России, такие ограничения США наложили на ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк.