Череповчанин перевел мошенникам более 5 миллионов рублей

Всего за сутки на территории Вологодской области зарегистрировано 4 заявления о фактах дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 6,6 миллионов рублей.

Так,череповчанина мошенники ободрали до нитки. Мужчина отдал мошенникам более 5 миллионов рублей В полицию Череповца обратился 52-летний местный житель. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, рассказал, что на его счетах проводятся подозрительные операции по счету. Чтобы спасти деньги он убедил череповчанина перевести деньги в сумме 2 103 000 рублей через онлайн приложение банка на "безопасный резервный счет". Дале ему посоветовали проследовать в отделение банка, оформить кредит на сумму 3 100 000 рублей и также перевести на, якобы, безопасные счета. В итоге сумма ущерба составила 5 203 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, жительница поселка Федотово также взяла кредит и перевела мошенникам 835 тысяч рублей. Череповчанка отделалась от звонков 435 тысячами рублями - как кредитных, так и личных сбережений.