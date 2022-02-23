Часть Сокола осталась без тепла и горячей воды

Часть города в Вологодской области осталась без тепла и горячей воды. МУП «Коммунальные системы» приступили к срочному ремонту.

Десятки домов остались без тепла. из-за аварии на магистральном трубопроводе тепловых сетей города.

Анонсировано начало работ - 22 февраля с 22-00, ремонт будет длиться до окончания работ. Без отопления и горячей воды остались жители домов: на ул. Горького, с д.1 по д.4; ул. Каляева, д.д.8,10,12, с д.14 по д.27«А»; ул. Капитана Воронина; ул. Кирова, с д.19; ул. Комсомольская, с д.4.