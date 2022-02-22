Строительство Архангельского моста через Шексну вступило в заключительную стадию

Новый мост через Шексну соединил берега. Его строительство вышло на заключительную стадию.На сегодня готовность моста составляет 82%, сообщает пресс-служба главы региона.

22 февраля строители окончили работы по навесной сборке центрального судоходного пролетного строения между опорами-пилонами №7 и №8.

Сейчас между двумя половинами остался технологический разрыв длиной 3,5 метра, который планируется устранить весной. Завершено бетонирование опор-пилонов моста. К концу подходят работы по общей сборке металлического пролетного строения и бетонирование плиты проезжей части. Подрядная организация проводит монтаж вант на опорах-пилонах.

На самом инфраструктурном строении также осталось доделать 40% изоляции, покрасить мост, установить освещение. В мае при положительных температурах начнется работа по укладке асфальта.

Первые автомобилисты смогут проехать по мосту в августе 2022 года.

Дорожники предложили у моста установить стелу с изображением губернатора и президента.