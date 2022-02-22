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Общество22 февраля 2022 16:00

Стелу действующему губернатору Вологодской области установят возле нового моста

Инициативу высказал начальник дорожного департамента области
Иван Чухнин
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Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60171

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60171

Стелу в честь губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова установят в Череповце возле Архангельского моста. Она будет расположена на входе в фотозону рядом с новым мостом. Инициативу озвучил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. На стеле разместят фото встречи губернатора с президентом Владимиром Путиным при принятии решения о начале строительства Архангельского моста.

Как сообщает издание Gorodсhe, центром фотозоны площадью 7000 квадратных метров будет 40-метровая копия сооружения. Рядом оборудуют парковки и регулируемые пешеходные переходы. Фотозона будет выложена тротуарной плиткой в виде волны.

Ранее губернатор называл строительство моста в Череповце "делом жизни". Строительство вступило в завершающую стадию.

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