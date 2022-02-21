За срыв сроков ремонта водопровода главу района в Вологодской области оштрафовали

"Народный бюджет" подвел главу района под суд. В селе Липин Бор не был вовремя отремонтирован водопровод. Это выявила Контрольно-счётная палата Вологодской области.

Как сообщает пресс-служба судов региона, в 2020 году областное правительство выдало администрации Вашкинского района субсидию на реализацию «Народного бюджета» в размере 841 тысяч 900 рублей. На эти средства необходимо было выполнить семь мероприятий. Однако выполнены оказались только шесть.

Ремонт водопровода на улице Ухтомского в селе Липин Бор так и не был произведен.

КСП подала в суд. Тот, рассмотрев материалы, признал главу Вашкинского района Александра Иванова виновным и привлек к административной ответственности по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ – «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов». В итоге ему придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.