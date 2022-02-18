В Вологодской области не снижается количество заболевших коронавирусом

По данным на 18 февраля, на Вологодчине за последние сутки выявили 2 489 новых заболевших, выздоровело 1 573 человек. За последние сутки госпитализированы 156 жителей области, зафиксированы восемь смертей от ковида.

Смертность остается высокой, количество вновь заболевших на 18 февраля - 2489, накануне - было 2352 случая, а днем ранее — 2384 заражения.

Напомним, снижение заболеваемости наблюдается в Москве и Петербурге - где пик заболеваемости пройден.

Всего за время пандемии на Вологодчине от этой инфекции скончались 3 300 человек. С начала пандемии зафиксировали 142 675 подтвержденных случаев заражения COVID-19, вылечились 115 213 человек. Сейчас болеют 24 162 вологжанина.

Информация о количестве заболевших и динамике распространения инфекции представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, что в Вологодской области режим повышенной готовности по коронавирусу продлен до 28 февраля 2022 года включительно.