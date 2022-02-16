Школьники пользуются тем, что их не могут высадить из общественного транспорта и катаются без билетов

В Череповце - засилье зайцев. Перевозчики бьют тревогу. В общественном транспорте города только за последние две недели контролеры выявили 42 несовершеннолетних безбилетных пассажира. Об этом сообщается со ссылкой на данные автоколонны №1456. Всего в автоколонне работают 60 контролеров.

"Подростки пользуются тем, что по новому закону их нельзя высаживать из автобусов, и внаглую ездят бесплатно. При этом протокол на них по факту оформить невозможно в отсутствие родителей или опекунов", - сообщает официальный сайт города.

С начала февраля на взрослых "зайцев" оформлено 89 протоколов.