Тракторист-рецидивист разъезжал пьяным и без прав по Вологодскому району

В Вологодском районе сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого тракториста. К сотрудникам Госавтоинспекции обратился гражданин: он сообщил, что по автодороге «Вологда – Норобово» в сторону деревни Родионцево двигается трактор, водитель которого, похоже, не в себе. На место выехали инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Вологодскому району.

Около 12:10 схожий по приметам трактор Т-25 сотрудники ГИБДД обнаружили в поселке Родионцево и остановили его. За рулем сельскохозяйственной техники находился 32-летний вологжанин.

Во время общения с водителем госавтоинспекторы обратили внимание, что у него имелись явные признаки опьянения. Алкотестер показал 0, 966 мг/л алкоголя. Выяснилось, что в мае 2021 года вологжанин уже привлекался к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Напомним, за повторное нарушение санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-лет. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по Вологодскому району.

На него был составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами». Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде наложения штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Трактор Т-25 был помещен на специализированную стоянку.