Зв три дня количество заболевших на Вологодчине врачей увеличилось в полтора раза

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Антон Кольцов сообщил, что на 3 февраля на больничном с COVID-19 и ОРВИ находятся 1841 медиков. То есть нагрузка на врачей растет. Напомним, еще на 31 января одновременно находились на больничном листе 1208 медработников: буквально за три дня количество заболевших медиков увеличилось в 1,5 раза. Перегрузки начались в первичном звене. Люди не могут дозвониться в поликлиники. Например, в поликлиники областного центра поступило от 1600 до 2500 звонков в день.

"Они ( недозвоны, - Прим.ред.) имеют место быть и есть ряд поликлиник, где мы - с учетом возросшей нагрузки на медицину, с учетом выбытия медиков - конкретно имели серьезные проблемы, "Просели", скажем . Наибольшие проблемы возникли в этом плане в городской поликлинике №4 Вологды, городской поликлинике №7 Череповца, Сокольской ЦРБ, ряде других медучреждений, - признал проблемы первый заместителя губернатора Антон Кольцов.

Во-вторых, это проблема очередей. В медучреждениях скапливались очереди до 25-30 человек одновременно, время ожидания приема врача составляло до двух часов. Наиболее проблемные в этом отношении медучреждения - поликлиника №1 Вологды, поликлиника медсанчасти "Северсталь" в Череповце, поликлиника №2 в Череповце".

Как сообщил чиновник, 31 января вызовы на дом к заболевшим порой отрабатывались медиками до часа ночи, чтобы на 100% отреагировать на все обращения граждан.

При сокращении медперсонала количество вызовов резко увеличилось. Антон Кольцрв посетил поликлинику №2 :"Приведу пример. Вологодская поликлиника №2 в стандартном режиме зимнего эпидсезона - 40-50 вызовов на дом в сутки. На сегодня доходит до 250 обращений в сутки. И это еще не предел. Скорая помощь - стандартная нагрузка 300 вызовов в сутки. Сейчас цифра доходит до 600", - рассказал Антон Кольцов.

Как написала вологодская актриса, скорая помощь в Вологде к ней ехала более 3 часов.

Главврач скорой попросил не загружать врачей вызовами, если состояние заболевшего позволяет это сделать.

Антон Кольцов попросил напомнить: с температурой 37 градусов не нужно вызывать скорую помощь, при температуре до 38 градусов следует обращаться в поликлинику, в кабинет неотложной помощи. При температуре свыше 38 - нужно вызывать медика из поликлиники, и свыше 39 градусов - вызов скорой помощи

Заболеваемость будет расти и пик ее, вероятно, придется на следующую неделю.