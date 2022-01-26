Тысячи человек видели как сокольчанин избивал девушку благодаря видеозаписи

Истязания девушки попали на камеры видеонаблюдения в Соколе. На кадрах видно, как молодой человек методично избивать девушку на улице. Жертва пыталась убежать, но была сбита с ног и избиение продолжилось. На помощь пришла вторая девушка, но силы были не равны. Избиение происходило 25 января на перекрестке улиц Советской и Беляева - возле проезжей части и на ней. При этом большинство водителей просто проехало мимо. Наконец остановился один из прохожих, остановилась легковушка и автомобиль скорой помощи, так что драчун трусливо ретировался.

Полиция ищет очевидцев произошедшего. Девушка пока не подала заявление и это осложняет поиск избивавшего.

"От такого издевательства до домашнего убийства - пукой подать". "Страшно подумать, что было с девушкой, если бы истязания происходили, например, в квартире. Он ее бы просто убил!" - негодуют вологжане и просят остановить тирана.