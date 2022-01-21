Череповчанам представили проект благоустройства Красноармейской площади с фонтаном

Эскизный проект группы ШАГИ

В Череповце архитекторы проектной группы ШАГИ представили эскизный проект благоустройства Красноармейской площади. В общественном пространстве обустроят террасы, украшенные травами и цветами, приведут в порядок подпорные стенки, сделают плавные спуски, запланирована площадка для отдыха. Звезда проекта - каскадный фонтан, уходящий на рельеф - такого в городе металлургов еще не было.

"Вода будет стекать из стенки на ступеньку и по ступенькам вниз. Внизу будет гладь воды с кубиками из камня, по которым можно ходить места отдыха и велопарковки. Идею подсказали жители", - рассказала и.о. руководителя проектной группы.

Архитекторы показали свои идеи благоустройства сквера моряков на проспекте Победы, а также сквера на пересечении Юбилейной и Беляева. Эскизные проекты трех общественных пространств опубликованы в группе ШАГИ ВКонтакте.