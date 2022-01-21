В Череповце в сквере моряков появятся паруса

Визуализация проекта группы Шаги

В Череповце решили облагородить зеленую зону на проспекте Победы. В сквере моряков планируют установить паруса с подсветкой, скамейки в виде лодок со встроенным освещением, теннисные столы. В порядок приведут пешеходные дорожки, сделают островок для отдыха и фотозона со штурвалом. Проектом занялись архитекторы группы «ШАГИ».

Морская тематика должна будет прослеживаться даже в цветной плитке, которая создаст эффект водной ряби - череповчане пожаловались архитекторам на серость в сквере. Ограждения спланированы в виде канатов на деревянных столбиках. В сквере предусмотрены кустарники, цветники из многолетников.

Задумка с парусами понравилась не всем череповчанам. Некоторые назвали решение не соответствующим духу времени и даже пошлым.

Архитекторы показали и эскизные проекты Красноармейской площади и сквера на пересечении Юбилейной и Беляева. По просьбам жителей выбраны три территории для благоустройства. С проектами можно ознакомиться в группе ВКонтакте.