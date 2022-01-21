В Вологде из-за пожара перекрывали улицу Дзержинского

Пожар был оперативно ликвидирован. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде была перекрыта улица Дзержинского для движения транспорта: тушили пожар. ЧП случилось в 9 часов 37 минут: горел одноэтажный частный жилой дом на улице Дзержинского. Как сообщает пресс-служба МЧС, в 10 часов 15 минут открытое горение на площади 80 квадратных метров было ликвидировано. Еще через 15 минут горение было локализовано. В 11:00 шла ликвидация последствий.

Благодаря оперативной и слаженной работе подразделений погибших и пострадавших нет.

В ликвидации задействованы 38 человек и 11 единиц техники.

Причина ЧП устанавливается.