Из-за оскорблений в соцсетях молодой человек пробил голову обидчику и попал под арест

Из-за оскорблений в соцсети мужчину избили. Белозерский районный суд Вологодской области вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего юноши, который избил обидчика.

Как сообщает пресс-служба судов, по версии следствия, в ночь с 15 на 16 января 2022 года на перекрестке улиц Ленина и Дмитриева в Белозерске подозреваемый в ходе групповой ссоры нанес 23-летнему знакомому удары по голове, причинив ему открытую черепно-мозговую травму.

Конфликт между молодыми людьми возник из-за оскорблений в социальной сети.

Суд учел, что молодой человек подозревается в совершении тяжкого преступления, по месту жительства характеризуется отрицательно, в производстве СО МО МВД России «Белозерский» имеется еще одно уголовное дело в отношении него по двум эпизодам преступлений.

Поэтому суд пришел к выводу, что подозреваемый может скрыться или оказать воздействие на свидетелей. Поэтому дебошира заключили под стражу по 16 марта 2022 года включительно.