Четыре дорогих автомобиля повреждены пожаром в СТО под Вологдой

Как сообщает сайт КП, 19 января под Вологдой горела СТО. МЧС сообщает о последствиях пожара: сгорело несколько дорогих автомобилей. Столб огня и дыма был виден за несколько километров. Его фотографировали из окон жители областного центра.

В официальном сообщении говорится, что 19 января в 14 часов 47 минут поступило сообщение о пожаре в одноэтажном с мансардным этажом гаражном боксе на улице Цветочной в садовом товариществе Родионцево Вологодского района.

В итоге выгорело 120 квадратных метров. Сгорел гаражный бокс, сгораемые части автомобилей «Фольксваген Т4» и «Додж Неон». Огнём повреждены колеса, лакокрасочное покрытие, моторный отсек, остекление, салон автомобилей «Вольво 740» и «Вольво 850 Т5».

Предварительная причина ЧП - неправильное устройство или неисправность дымовой трубы здания. В ликвидации задействованы 8 единиц техники, 24 человека личного состава, из них 1 член ДПО.