МЧС распространило фото пожара под Вологдой, где сгорели четыре дорогие иномарки

Огонь и дым были видны в Вологде.
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Пожар был видет из Вологды.
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Строение уничтожено полностью.
19 января в социальных сетях появились фотографии пожара под Вологдой. Он был такой силы, что появилась информация о горящей в Радионцево СТО. Однако официальные источники утверждают, что это был лишь гараж площадью 150 квадратных метров, в котором находились две автомашины. Они сгорели, еще две дорогие иномарки повреждены огнем - они стояли неподалеку.
Сегодня пресс-служба МЧС распространила официальную информацию и снимки с места ЧП.