Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 января 2022 12:00

МЧС распространило фото пожара под Вологдой, где сгорели четыре дорогие иномарки

ЧП случилось в Радионцево
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огонь и дым были видны в Вологде.

Огонь и дым были видны в Вологде.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Пожар был видет из Вологды.

Пожар был видет из Вологды.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

-

-

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Строение уничтожено полностью.

Строение уничтожено полностью.

19 января в социальных сетях появились фотографии пожара под Вологдой. Он был такой силы, что появилась информация о горящей в Радионцево СТО. Однако официальные источники утверждают, что это был лишь гараж площадью 150 квадратных метров, в котором находились две автомашины. Они сгорели, еще две дорогие иномарки повреждены огнем - они стояли неподалеку.

Сегодня пресс-служба МЧС распространила официальную информацию и снимки с места ЧП.

ЧПИнтересное