МЧС распространило фото пожара под Вологдой, где сгорели четыре дорогие иномарки

Огонь и дым были видны в Вологде. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Пожар был видет из Вологды. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Строение уничтожено полностью.

19 января в социальных сетях появились фотографии пожара под Вологдой. Он был такой силы, что появилась информация о горящей в Радионцево СТО. Однако официальные источники утверждают, что это был лишь гараж площадью 150 квадратных метров, в котором находились две автомашины. Они сгорели, еще две дорогие иномарки повреждены огнем - они стояли неподалеку.

Сегодня пресс-служба МЧС распространила официальную информацию и снимки с места ЧП.