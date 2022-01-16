Действующий карьер превращен в несанкционированную свалку в Вологодской области

В Вологодской области действующий карьер был превращен в свалку. Неизвестный сбросил в действующий карьер на территории Шекснинского района более 50 тонн отходов.

Природоохранная прокуратура обратила внимание на несанкционированный мусорный полигон.

Бытовой мусор оказался неподалеку от реки, возле леса. 50 тонн опасных отходов - это десяток грузовиков, сброшено в действующий карьер, экосистеме нанесен серьезный ущерб.

Прокурата отмечает, что такие действия неизвестных могут способствовать распространению опасных заболеваний: туберкулеза и столбняка, газовой гангрены.

Виновники будут установлены и наказаны. К расследованию подключен следственный комитет района.