Минское "Динамо" в Череповце попало в снеговую ловушку

Фото: Instagram.

Минское «Динамо» попало в снежную засаду в Череповце. Им пришлось выталкивать застрявший автобус. Фото попало в Инстаграм. Минское «Динамо» застряло на снегах Череповца. 3 января состоялся матч с «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Но утром их автобус попал под сильный снегопад. Игрокам пришлось покинуть салон и толкать автобус, чтобы преодолеть препятствие.

«Игровое утро «Динамо» начинается не с кофе. Пока в Минске опасный гололёд, в Череповце снегопад. Но наших парней не испугать, хорошая командная работа», – сообщила пресс-служба клуба, разместив видео в клубном Instagram.

После 44 матчей регулярки КХЛ минское «Динамо» с 50 очками замыкали восьмерку сильнейшей в таблице Западной конференции. Напомним, что именно первые восемь команд из каждой конференции по итогам регулярного сезона выйдут в плей-офф.

Как оказалось, разминка не повредила гостям. Минское «Динамо» выиграло у «Северстали» (5:3). В составе победителей отличились Мальте Стремвалль, Дмитрий Коробов, Тэйлор Бек, Тайлер Граовац и Артем Демков.

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