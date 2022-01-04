Вологжане получили травмы в перевернувшемся туристическом автобусе в Белоруссии

Фото: СК Республики Беларусь.

В Белоруссии пострадали вологжане, отправившиеся в туристическую поездку на автобусе. Иномарка врезалась в автобус, он выехал в кювет и опрокинулся. Пострадали водитель автобуса и туристы, водитель иномарки погиб.

Как стало известно, среди пострадавших - шестеро жителей Вологодской области, четверо из Вологды и двое из Череповца.

По сообщению Ситуационного центра губернатора Вологодской области, травмы различной степени тяжести, такие как ушибы, сотрясение головного мозга, гематомы и переломы, получили жители Вологды: 44-летний мужчина, три женщины (1979, 1964 годов рождения, дата рождения третьей не известна), а также 38-летняя череповчанка и ее 8-летний сын.

«Все пострадавшие в этой аварии жители Вологодской области находятся в больнице, в настоящее время состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. В том числе у мамы с ребенком. Они получают и медицинскую, и психологическую помощь. На месте работают Минздрав Белоруссии, посольство России. Мы с пострадавшими вологжанами постоянно держим связь. По нашей информации, скоро они будут перевезены в нашу страну», - прокомментировала ИА "ВологдаРегион" начальник отдела внешних связей администрации Губернатора области Анна Лоскутенко.

Вологодские власти держат ситуацию на контроле, заверяя, что землякам, находящимся в туристическом путешествии в Союзном государстве, при необходимости будет оказана помощь.

Как сообщал сайт "Комсомольская правда", ДТП произошло 3 января, на территории Республики Беларусь. Туристический автобус с русскими туристами, среди которых были и вологжане, попал в аварию в Витебской области на 120 километре автодороги «граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины».

Появилась информация Следственного комитета Витебской области, что автомобиль Renault, пытаясь совершить обгон, выехал на встречку и столкнулся с автобусом. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Всего в автобусе, принадлежащем белорусской турфирме, находились 42 человека, из которых 40 – туристы, граждане Российской Федерации, направлявшиеся в тур по союзной стране. Все попавшие в аварию были эвакуированы в медицинское учреждение, пятеро человек на вечер 3 января были в тяжелом состоянии, одна из женщин была прооперирована. Большая часть получили травмы средней и легкой тяжести. Все они пройдут медобследование, с ними работают психологи.

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