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Происшествия27 декабря 2021 14:02

Замначальника колонии в Вологодской области отправился в колонию на 8 лет

Его обвинили в крупных взятках
Иван Чухнин
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Вряд ли бывший офицер вернется сюда даже сидельцем.

Вряд ли бывший офицер вернется сюда даже сидельцем.

Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии. Он признан виновным в коррупции. Ему вменили две взятки в крупном размере и одну взятку в значительном размере. Общая сумма взяток - 397 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что злоупотреблениями он занимался с 2014 по 2020 год. Заместитель начальника исправительной колонии №17, что в Шексне, получал от коммерческих организаций и от одного из индивидуальных предпринимателей в рамках заключенных ранее государственных контрактов на поставку товаров для нужд исправительного учреждения (ткани и швейной фурнитуры), а также в рамках иных договоренностей (отгрузки отходов давальческого сырья, образующегося в результате производственно-хозяйственной деятельности ИК), денежные вознаграждения - взятки.

В августе 2020 года следователями СК России при поддержке сотрудников областных аппаратов ФСБ и ФСИН злоумышленник был задержан.

Следственные действия проводились на территории Вологодской, Московской, Саратовской, Ивановской, Владимирской областей, Краснодарского и Алтайского края, Республики Беларусь. Имущество обвиняемого - автомобиль и денежные средства, были арестованы на сумму, превышающую 950 000 рублей.

В итоге бывший замначальника колонии осужден на 8 лет лишения свободны с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.