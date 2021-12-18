Мэр Череповца извинился за водопроводную воду цвета виски

Мэр Череповца обещает вернуть в краны горожан нормальную воду. Сейчас вода в кранах жителей Зашекснинского района рыжего цвета. Специалисты «Водоканала» спешно ее сливают в крайних точках системы. О ЧП градоначальник говорит так: "Сегодня в районе полудня остановились насосы на станции, обеспечивающей водой район на левом берегу Шексны. Переключение на резервные насосы вызвало отделение ржавчины с внутренней поверхности магистральных труб. В результате вода, текущая из кранов, стала похожа по цвету на апельсиновый сок. Или виски. Кому как не повезло. Скоро ситуация нормализуется и вода вновь станет прозрачной..." За сбой водоснабжения он извиняется перед горожанами: "Приносим вам свои извинения за случившееся".

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