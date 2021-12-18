Нештатная ситуация: часть Сокола осталась без тепла

Социальные сети вскипели от обращений жителей Сокола: в центре города проблемы с отоплением. Без тепла осталась больница.

Кто- то из жителей города обратился как в последнюю инстанцию к губернатору: "Уважаемый Олег Александрович, без вас никак. Вот уже неделю в Соколе проблемы с отоплением. То включают, то выключают. Сейчас в центральной части нет отопления. Говорят, что напор дали, но не чувствуется вообще. Холодно. Завтра обещают мороз. Решите вопрос».

Один из сокольчан в группе "Сокольские сплетни" задал вопрос - в каких домах батареи холодные? И были названы: ул.Архангельская, 52, 58; Орешкова, 6; Лесная, 6,8; Советская, 48, 54, 70, 72,78, 82... Где-то не было отопления вторые сутки, кто-то характеризовал температуру как "дубак". Откликнулись и пациенты Сокольской центральной районной больницы: они тоже замерзают.

"Это Сокол – безответственность во всём, что касается города и его жителей", "И это только ещё начало аварии и прорывов. А сколько впереди? Зима длинная и непредсказуемая", "Игры на выживание", "Не понос, так золотуха! Это так за лето подготовились к отопительному сезону?", "Извинениями не нагреешься! Каждый год одно и то же..." - вот только некоторые комментарии сокольчан.

Администрация Сокола сначала сообщила о "нештатной ситуации на задвижке", но потом пустилась в более пространные пояснения: «Вчера значительная часть центра города осталась без отопления и горячей воды. Причиной стал прорыв на магистральном трубопроводе – на Архангельской ветке. К концу рабочего дня прорыв был устранен, и коммунальщики начали запитывать систему, когда вновь произошла аварийная ситуация на трубопроводе. Причиной стал не прорыв сетей, а неполадки с «задвижками» в районе улицы Кирова. На место выехала аварийная бригада МУП «Коммунальные системы». К 23 часам все проблемы на трубопроводе были устранены, началось запитывание системы, сети начали прогреваться. Но примерно в два часа ночи вновь произошел сбой: начались перепады давления в системе отопления, значительная часть ее оказалась завоздушена и не могла нормально работать».

Около обеда появилось еще одно сообщение: "Практически весь штатный состав МУП «Коммунальные системы» сейчас задействован на подключении многоквартирных домов к теплу. И пока весь жилфонд не будет запитан, коммунальщики будут продолжать работать. Управляющие компании также подключены – проводятся работы по развоздушиванию сетей внутри жилых домов и отладка теплового оборудования".

Правительство Вологодской области отписалось: «Одно из поручений прошедшего градсовета – разработка проектно-сметной документации на замену тепловых сетей в центральной части города по так называемой Архангельской ветке. После разработки проектно-сметной документации будет приниматься решение о выделении средств для проведения работ. Таким образом, будет закрыта проблема теплоснабжения и горячего водоснабжения центральной части города Сокола».

P.S.. На 15:30 18 декабря батареи в некоторых домах, судя по публикациям в сети, были все еще холодные.

Соседи сокольчан, харовчане, предупреждают, что даже выделение больших средств на реконструкцию сетей - не панацея. Там были выделены деньги на обновление системы водоснабжения города. Многомиллионный контракт выиграла микрофирма с небольшим списочным составом. В итоге переключение на обновленные сети произошло с опозданием и с немалыми трудностями: в домах исчезла вода, в том числе и в районной больнице. При этом подвоз воды гражданам не был организован: в городе просто нет водовозок... Следом забарахлило отопление: доведенные до отчаяния горожане сливали для бытовых нужд воду из батарей.