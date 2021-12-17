Большой Брат будет следить за бульваром Пирогова в Вологде

В Вологде на недавно отремонтированном бульваре Пирогова монтируют камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов на своей страничке в соцсети: «Вандалы, это предупреждение для вас: на бульваре Пирогова монтируем камеры видеонаблюдения. Все необходимое оборудование будет установлено в ближайшее время на зданиях и опорах освещения. Чтобы не портить проводами красивый бульвар, все сети убираем под землю».

После реконструкции общественного пространства некоторые автолюбители сбивали столбики и даже знак бульвара. Стоимость работ составит 1 миллион рублей. Камерами также оснастили Осановскую рощу и Рождественский парк.