Банк "Уралсиб" дал официальный комментарий о хищении 348 миллионов в вологодском офисе

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Сайт КП-Вологда сообщил о краже денежных средств ВИП-вкладчиков, которую, по мнению следователей, совершила руководитель одного из подразделений Вологодского "Уралсиба".

Речь шла о 348 миллионов рублей. Сотрудница была уволена.

Появилось любопытный комментарий Банка Уралсиб по инциденту в офисе «Вологодский».

По мнению банкиров, женщина лишь пользовалась чужими средствами по своему усмотрению, размещая их в инвестиционных фондах, страховых компаниях и прочих финансовых инструментах. По мнению банка, клиенты не пострадали, да и сам банк не понес "значимых" убытков:

:«Сотрудница офиса «Вологодский» в период 2017-2020 гг. размещала денежные средства клиентов без их ведома в ПИФах, продуктах НСЖ, ИСЖ, и других финансовых инструментах на общую сумму 348 млн рублей.

Речь в данном случае идет не о хищении средств, а о злоупотреблении сотрудником своим служебным положением. Фактически денежные средства в размере 348 млн рублей похищены сотрудницей не были, но они были размещены не в тех продуктах, в которых изначально хотели разместить их клиенты.

После выявления данных фактов в банке была инициирована служебная проверка, результаты которой стали причиной обращения банка в правоохранительные органы.

Банк считает такое поведение сотрудницы недопустимым – даже несмотря на то, что данный инцидент не затронул интересы клиентов, которые получили денежные средства и сменили накопительные и инвестиционные продукты по своему выбору, а банк в результате не понес значимых убытков», - озвучили банкиры свое видение ситуации...

Следствие утверждает, что ушлая сотрудница в одиночку проводила "неэтичные" операции. Пока шло следствие, примерно две трети денежных средств она сумела вернуть. Женщина уволена.