Работница банка "Уралсиб" обокрала 71 ВИП-клиента на 348 миллионов рублей

Деньги клиентов женщина использовала по своему усмотрению. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Вологде работница банка «Уралсиб» украла 348 миллионов рублей. Она обогатилась за счет хорошо обеспеченных клиентов. Однако ей пришлось уволиться с хлебного места, а вскоре она предстанет перед судом: завершено расследование уголовного дела. Вологжанка обвиняется в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

С 2017 по 2020 год женщина занимала руководящую должность в вологодском подразделении «Уралсиба». Она работала с ВИП-клиентами. При этом зная о состоянии их счетов, женщина распоряжалась чужими деньгами как собственными. При этом ее окружение на работе было не в состоянии поверить это - ни один сотрудник кредитной организации не взаимодействовал с состоятельными клиентами, находящимися на особом банковском обслуживании. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, всего пострадал 71 клиент, сумма похищенного - более 348 миллионов рублей.

Воровство длилось довольно долгое время: в случае обращения в банк вкладчиков с законными требованиями о выдаче денежных средств, злоумышленница вводила их в заблуждение, при котором граждане сохраняли доверие к банку и к его сотрудникам.

Во время следствия экс-банкир сумела возместить более 271 миллиона рублей. В ближайшее время женщина предстанет перед судом.