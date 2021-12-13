Пожар произошел в Великом Устюге

Фото: МЧС.

12 декабря в 20 часов 57 минут поступило сообщение о пожаре. Загорелась баня на улице Водников в Великом Устюге.

Собственник - женщина 1966 года рождения. Площадь пожара 7,5 квадратных метров. Огнём повреждены кровля и внутренняя отделка бани. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи либо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.