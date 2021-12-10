Жителей Вологды торопят с выбором развязки Кирова-Гагарина

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19 ноября мэр Вологды Сергей Воропанов показал 3 варианта развязки Кирова-Гагарина. Она должна стать частью Малого транспортного кольца города. Вологжан попросили назвать лучшие по их мнению идеи проектировщиков, а также по желанию дополнить проекты.

Начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов начал торопить местных жителей: «Хочется в декабре завершить предпроектные работы и уже иметь вариант строительства развязки. Поэтому очень важно сейчас определиться с итоговым планом строительства и услышать мнение жителей нашего города, чтобы учесть все возможные недостатки плана строительства и устранить их по возможности».

Со страницы мэра

Любимым вариантом проектировщика оказался третий: он включает кольцевой перекресток в промзоне у дома № 62 по улице Ленинградской. Кольцо разместится на Говоровском проезде - можно будет свернуть в сторону Гагарина или к Пошехонскому шоссе.

Предпроектными работами занимается питерская инженерная группа «Институт Стройпроект»: «С нашей точки зрения, наиболее подходящим вариантом строительства развязки, который окажет наименьшее воздействие на экологию и жизнь жителей близлежащих домов, станет вариант № 3. По вопросу заказчиков мы проработали продолжение улицы Пролетарской и создали дополнительные съезды и заезды к улице Ленинградской, чтобы обеспечить возможность разворота транспорта»