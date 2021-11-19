Жителям Вологды показали предложения по развязке Кирова-Гагарина

Визуализация надземного перехода. Со страницы мэра

Мэр Вологды Сергей Воропанов в соцсети показал три варианта развязки в районе Кирова-Гагарина. Специалисты, которые занимаются предпроектными работами, представили свои первые эскизы на суд жителей города. На отрезке от Белозерского до Пошехонского шоссе будет построена часть Малого транспортного кольца.

Проектировщики предлагают съезды с двух сторон Ленинградского моста - это позволит разворачиваться без заезда на путепровод. Над железной дорогой планируется построить крытый надземный переход. Горожанам предлагают реконструировать Говоровский проезд с выездом на улицу Петина.

Различия в вариантах заключаются в съездах с будущего путепровода.

I Вариант: c Белозерского шоссе автомобилисты будут заезжать на трехуровневый путепровод, уходящий на Гагарина и Преображенского. С помощью боковых съездов можно будет совершить разворот или направиться к Ленинградскому мосту, далее по Говоровскому проезду к Пошехонскому шоссе.

II Вариант: путепровод от Белозерского шоссе в сторону Говоровского проезда с разворотными петлями, через них можно попасть на улицу Гагарина и Преображенского с одной стороны, и под Ленинградским мостом в сторону Говоровского проезда и Пошехонского шоссе.

III Вариант: кольцевая развязка на спуске с путепровода от Белозерского шоссе позволяет далее двигаться и в сторону Гагарина и Преображенского вдоль железной дороги, и, проезжая под Ленинградским мостом, в сторону Пошехонского шоссе через Говоровский проезд.

Вологжан призывают вносить предложения и конструктивную критику. Комментаторы уже успели испугаться за жителей домов на улице Гагарина - тихий район теперь превратиться в трассу. Напомним, что сейчас тяжелая ситуация с переходом ЖД путей на улице Товарной. Поезда могут на часы перекрывать оба пути. Ежегодно на этом переезде гибнет по пешеходу.