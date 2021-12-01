Череповецкий торговый центр "Мармелад" будет разительно отличаться от вологодского

Август 2021 года. Фото: ТЦ "Мармелад".

В Зашекснинском районе строится «Мармелад», это будет крупнейший в регионе торговый центр. Общая площадь всей территории займет 57 тысяч квадратных метров, площадь здания составит 27 тысяч квадратных метров – это будет самый большой по размерам торгово-развлекательный центр в Вологодской области.

Сроки сдачи уже обозначены: торговый центр вместе с парком откроется летом 2022 года. Работы по возведению конструкций подходят к концу, все наружные сети уже подведены. На строительстве трудится около 100 человек, их число т увеличится для выполнения внутренних работ, которые будут проводить зимой, сообщает портал Город Че.

Торговый центр в Череповце будет значительно отличаться от вологодского. Большую часть займет развлекательная территория для семейного отдыха, там появится кинотеатр, детская зона, общепит. И, конечно, торговые площади. На первом этаже под развлекательной территорией предусмотрена крытая парковка. Сейчас на строительстве объекта трудится около 100 человек, вскоре штат увеличат для выполнения внутренних работ.

«Часть будущей территории рядом с "Мармеладом" будет отдана под парк. Его откроют одновременно с торговым центром. Инвестор принял решение не нарушать ландшафт и оставил на своей территории деревья, поэтому парк будет буквально в лесу. На данном этапе строители комплекса произвели санитарную очистку леса, убрали старую поросль и траву», - отметила директор Агентства Городского Развития Оксана Андреева. В будущем здесь сделают спортивную зону, тропинки для прогулок, зону барбекю и аттракционы, центром которых станет большое колесо обозрения. Увы, концепция парка пока еще не готова.