В Вологде исчез подросток

В областной столице разыскивают 14-летнего Михаила Староверова. Ребенок ушел из дома 23 ноября в пять часов вечера, больше на связь не выходит, местонахождение неизвестно. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Ты не один".

Худощавый мальчик ростом 175 см, голубые глаза, русые волосы. Был одет в черную парку ниже колен, черные спортивные штаны с рыжими вставками, черную шапку с эмблемой и черные кроссовки. С собой имел черный рюкзак.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, просьба позвонить в полицию по телефону 102, либо волонтерам 8 (911) 505-68-98. Требуется распространение информации.