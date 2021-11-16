Василий Жидков уволен с поста управляющего Вологодским отделением ПФР

Фото: сайт Вологодской городской Думы

Вологодский городской суд 17 ноября примет решение, какую меру пресечения избрать Василию Жидкову, еще 15 ноября 2021 года работавшего управляющим Вологодского отделения ПФР России. В первой половине дня 15 ноября его задержали спецслужбы. 16 ноября он был в своем рабочем кабинете на улице Лермонтова в Вологде. И, как стало известно, был уволен со своего поста.

Как сообщает пресс-служба судов региона, в Вологодский городской суд поступило постановление заместителя начальника следственного отделения УФСБ России по Вологодской области о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении бывшего управляющего Отделения ПФР по Вологодской области Василия Жидкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Напомним, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее пресс-служба ФСБ сообщала о том, что чиновник подозревается в том, что способствовал крупной вологодской строительной фирме избежать многомиллионных платежей в Пенсионный фонд.

Рассмотрение назначено на 17 ноября, на 12:00.

Читайте на WWW.VOLOGDA.KP.RU: https://www.vologda.kp.ru/daily/28353/4504526/

Читайте на WWW.VOLOGDA.KP.RU: https://www.vologda.kp.ru/daily/28353/4504526/