В Вологодской области управляющую компанию лишили двух домов

В Вологодской области управляющая компания лишилась двух домов из-за своей неэффективной работы. До этого УК "Северная" в Череповце 70 раз проверяли и штрафовали.

Отныне дома на проспекте Победы, 30 и улицы Верещагина, 52 исключены из реестра лицензии управляющей компании «Северная». Такое решение приняла госжилинспекция.

Как сообщает официальный сайт Череповца, с начала 2021 года «Северную» проверили больше 70 раз, выдано свыше 45 предписаний, а за их неисполнение было назначено штрафов почти на два миллиона рублей.

УК накопила долги, так что с 3 августа была введена процедура наблюдения.

Интересно, что по сведениям налоговой, директором УК является Людмила Голубева, но в суд и госжилинспекцию фирма сообщает, что руководитель за последний год сменился минимум дважды.

Пока УК «Северная» продолжит обслуживать исключенные из ее реестра дома, пока жильцы не выберут другую УК или не сменят форму управления.

«В течение года „Северная“ не выполнила больше двух предписаний по содержанию этих домов. Суд вынес решение о привлечении организации к административной ответственности. Это основание для исключения из реестра лицензий домов, по которым не исполнены предписания", — пояснил начальник госжилинспекции области Виктор Токарев.

Но этот процесс может продолжится: УК может лишиться лицензии, если общая площадь исключенных домов составит 15% и больше от общей площади жилого фонда. Напомним, вопрос о лишении лицензии рассматривает лицензионная комиссия. Решение об аннулировании лицензии принимает Арбитражный суд.

Ранее сенатор Валентина Артамонова грозила лишением лицензии одной из УК в Соколе.