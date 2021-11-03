Вологодский депутат Валентина Артамонова грозит управляющей компании лишением лицензии

Жалобы одной стороны берутся к сведению, жалобы другой - оперативно убираются?

Депутат Госдумы Валентина Артамонова воспользовалась небольшим перерывом в напряженной законотворческой работе в ГосДуме, чтобы максимально отработать поступившие обращения. Одна из болевых точек - родной Сокол, дом на Некрасова, 39. Подвал этого многоквартирного дома постоянно топит. "Жуткий запах в квартирах, управляющая компания на заявки не реагирует. По словам жителей дома, руководитель управляющей компании «Строительная компания» ранее публично заявлял им, что за собранные деньги по такому тарифу, он «ничего не делал, и делать ничего не собирается», - пишет депутат.

Руководство города информацию подтверждает, говорит, что жалоб на работу этой УК много. "Речь идет даже о том, что такие компании не должны работать на рынке коммунальных услуг", - цитирует депутат информацию с мест.

Связалась Валентина Николаевна и с Государственной жилищной инспекции. Там тоже в курсе проблемы. "Берем данную компанию на особый контроль, и если появятся веские основания для лишения лицензии, нужно действовать жестко", - берет быка за рога депутат.

У чиновников сейчас - сплошь нерабочие дни. Поэтому жильцы на Некрасова должны потерпеть. "Пока договорились о том, что после нерабочих дней на данный адрес выйдет глава района Юрий Алексеевич Васин вместе с руководством комитета ЖКХ районной администрации, приглашаем и руководителя УК «Строительная компания», - пишет Валентина Артамонова.

Один из выходов - увеличить тариф на содержание жилья. Он, по оценке бывшего начальника финансов областного департамента, "очень низкий" – 10 рублей с квадратного метра.

"Насколько мне известно, жители готовы обсуждать повышение данного тарифа – лишь бы работа по содержанию жилого фонда велась должным образом!"

Второй вариант, который озвучивает Валентина Николаевна, "у собственников остается вариант сменить УК, если не устраивает работа этой. Тут главное между собой договориться и прийти к общему решению..."

Появился и оперативный ответ на публикацию в Сокол Инфо, который несколько раз на наших глазах удалялся. Не уверены, что Валентина Николаевна успела его прочесть. Поэтому приводим почти полностью. Ирина Погорелец пишет: "Прежде чем "топить" УК такими недвусмысленными речами, как то: "ничего не делал, и делать ничего не собирается", " такие компании не должны работать на рынке коммунальных услуг", необходимо разобраться в ситуации. То есть, выяснить причину данного безобразия, а не валить все происходящее в городе Соколе "зло" на управляющие организации. Понимаю, что это очень излюбленное занятие для различных государственных и муниципальных деятелей - безопасно и электорату нравится. А между тем, подтопление подвалов происходит по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей предприятием МУП "Коммунальные системы", которое несет ответственность за своевременную откачку канализационных стоков из канализационных колодцев. Кстати, плату за это "Коммунальные системы" с населения собирают самостоятельно на свой (а не УК) счет, тарифы же на услуги КС растут ежегодно и не зависят от волеизъявления граждан, при этом тариф на водоотведение почти в два раза выше, чем в областной столице. Уже третий год в Соколе не один этот дом плавает в дерьме. И да, с этим надо что то делать! Тем более, что МУП является муниципальным предприятием..."

Как сообщает Ирина Погорелец, насос для откачки конкретно в этом доме есть, откачка производится. Только куда течь водам, если колодцы переполнены?

Ранее "Комсомолка" писала о крупных утечках из водопровода в Соколе в районе улиц Фрунзе и Беднякова. Буквально на следующий день туда примчались "Коммунальные системы". Одна протечка была ликвидирована. Но тут же и в этом же месте появилась другая, гораздо большая. И до сих пор подтопление территории чистой водопроводной водой продолжается, ручеек норовит превратиться в реку. Тем более, что водоотводная труба проложена выше требуемых отметок.

Как принято писать - берем обе проблемы на контроль.