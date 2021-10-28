У Цветаевского дома в Соколе забили фонтаны

Еще в сентябре, несмотря на вырытые канавы и пруд, земля возле дома была насыщена водой.

Цветаевский дом в Соколе - историческое здание, в котором жила писательница Анастасия Цветаева, где должен появиться музей и культурный центр, снова в опасности.

Объекту культурного наследия регионального значения, расположенному на улице Фрунзе, 8, угрожает подтопление. Что грунт насыщен водой, почувствовать смогли участники Цветаевского костра - земля словно на болоте ходила под ногами.

Специалисты обследовали территорию, оказалось, что рядом с домом проходит магистральный водовод. Заглушки, поставленные на ответвлениях к уже снесенным домам, пришли в негодность. Поэтому из-под земли в двух местах бьет вода. Надо ли говорить, что такие утечки - это нерационально потраченные бюджетные средства: водопроводная вода не доходит до потребителя в полном объеме, хотя оплата включена в тарифы сокольчан.

Во-вторых, из-за неверной установки трубы ливневой канализации через улицу Беднякова, вода застаивается, не уходит с территории: входное отверстие трубы находится выше уровня стока воды.

МУП "Сокольский водаконал" в курсе проблемы, но неоднократные обращения хозчасти Кирилло-Белозерского музея-заповедника, управляющей объектом культурного наследия в городе Соколе, игнорируются.

Бездействие МУП "Сокольский водоканал" - это не только напрасная трата средств и ресурсов. Выброс воды угрожает объекту, препятствует работам по благоустройству , преображению этого уголка города. Кроме того, скопление воды создает реальную угрозу подтопления жилых домов, которые находятся рядом, на улице Беднякова.

Инициативная группа по сохранению Цветаевского дома отправила информацию о происходящем по нескольким адресам, в том числе в администрацию города. Как водится, ответ пока еще в пути.