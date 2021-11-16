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Здоровье16 ноября 2021 6:23

В Вологодскую область прибыли 25 тысяч доз Спутника Лайт

Губернатор заявил, что с таким количеством вакцины вопрос ревакцинации будет закрыт
Евдокия САХАРОВА
Фото: Комздрав СПб

Фото: Комздрав СПб

В Вологодскую область 16 ноября ожидается поставка 25 тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Этот препарат используют для ревакцинации - повторной прививки. Со временем уровень защищенности организма от инфекции снижается. Чтобы составляющие иммунитета снова работали, необходимо повторить вакцинацию. Повторную прививку советуют делать раз в полгода.

О поставке "Спутника Лайт" сообщил губернатор области в интервью телеканалу РБК 15 ноября. По словам Олега Кувшинникова, количества вакцины хватит, чтобы закрыть вопрос о ревакцинации населения. Препарата должно хватить всем.