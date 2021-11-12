В Вологде в подъезде дома умер полуголый мужчина: названа версия следствия

В областной столице вечером 2 ноября в подъезде дома на улице Северной умер мужчина. У следователей есть свое видение произошедшего.

Как сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области, нетрезвый 33-летний мужчина после ссоры с супругой пришел к ее родственникам. Вологжанин посчитал, что женщина скрывается у них вместе с ребенком. Дебошир находился под сильным влиянием эмоций: он попытался взломать входную дверь в квартиру, так как считал, что там могла быть супруга.

Кадр записи с места происшествия

Жители дома были в шоке от шума: несколько семей пытались успокоить хулигана, который начал распускать руки не только на дверь, но и на людей. В конце концов его повалили на пол. Полицейские обнаружили мужчину уже в бессознательном состоянии, на место вызвали скорую, но пострадавший не дожил до приезда медиков.

На данный момент ведется расследование. Его ход поставлен на контроль руководителем следственного управления.