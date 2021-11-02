В Вологде появились светящиеся лоси

В Театральном сквере Вологды, около ТЮЗа, 2 ноября установили две крупные светящиеся фигуры лосей - самца и самки. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в соцсетях: "С этим животным у Вологды особая история. Лось - символ на старом гербе города. Поэтому выбирая украшения к Новому году, мы не могли пройти мимо этих световых фигур".

Напомним, что каждый год у самцов лосей отрастают новые рога, а вот самки и маленькие лосята рогов не носят.

Когда наступят снежные деньки и огни зажгутся - это место станет отличной фотозоной для вологжан и гостей города. Сити-менеджер заявил, что новогоднюю иллюминацию в городе начнут подключать с 10 ноября.

На поставку нового оборудования для новогоднего убранства Вологды потратят 2,1 млн рублей, еще 484 тысячи на установку двадцатиметровой ели на площади Революции. Еще 2 млн на монтаж и обслуживание прошлогоднего оборудования. 570 тысяч рублей выделили 7 живых елей в микрорайонах.

Помимо лосей в областной столице появились светящиеся снежинки, арки, гирлянды, кольца, бахрома, танцующая пара, "пьяные ели", а также прожекторы. Их собираются включить к холодам.